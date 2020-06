Antonella Mosetti, stivale aggressivo e spacco da urlo – FOTO

Antonella Mosetti ha pubblicato su Instagram uno scatto super sensuale catturando l’interesse dei numerosi follower.

Antonella Mosetti è una showgirl italiana. La romana ha raggiunto la popolarità grazie al noto programma di Italia 1 ‘Non è la Rai’ e al ruolo di prima ballerina a ‘Ciao Darwin’. In tempi più recenti, invece, Antonella ha partecipato alla prima edizione del ‘Grande Fratello VIP’ e ha avuto un ruolo da opinionista a ‘Mattino Cinque’ condotto da Federica Panicucci. Nonostante la non più giovane età, la Mosetti riesce ad infiammare i social network con scatti sensuali mettendo in mostra il suo corpo. La 44enne è seguita su Instagram da 609mila follower. Qualche ora fa la showgirl ha postato una foto lasciando i fan a bocca aperta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Valentina Vignali e il bacio infuocato: “Tu che sai calmare”

Antonella Mosetti Instagram: lo spacco è da urlo

Visualizza questo post su Instagram To Love @amafleming 🍹🍸🥃🥂🍽🍳🥓🧇🧀🥯🥐 Un post condiviso da Antonella Mosetti 🎪 (@antonellamosetti) in data: 7 Giu 2020 alle ore 1:53 PDT

Antonella Mosetti ha pubblicato un’immagine su Instagram mettendo in luce un corpo marmoreo. L’outfit è aggressivo mentre lo spacco è da urlo. Molto utenti stanno commentando con entusiasmo inondando il post di complimenti. La foto ha collezionato in pochissimo tempo quasi 4mila likes. La donna diventata famosa grazie a ‘Non è la Rai’ più di 25 anni fa condivide sui social scatti bollenti con pose sensuali e vestita il meno possibile mettendo in primo piano le sue forme.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Giulia Provvedi, forme da restarci secchi, ma è finita con Gollini? – FOTO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

La Mosetti, dopo alcuni passaggi dal chirurgo, e ha deciso di rimuovere il rigonfiamento sulle labbra.