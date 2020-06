La mappa regione per regione dell’epidemia: il bilancio aggiornato al 7 giugno

Pubblicati dalla Protezione Civile il bollettino e della mappa regione per regione sull’epidemia da coronavirus in Italia aggiornati ad oggi.

Intorno alle 18, la Protezione Civile ha diramato il bollettino con l’aggiornamento sullo stato dell’epidemia da coronavirus diffusasi nel nostro Paese. I nuovi dati riportati nel comunicato evidenziano ancora il trend positivo che ormai si registra da diverse settimane. In decrescita risultano essere gli attualmente positivi, sotto la soglia ormai dei 40mila, ed i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Parallelamente cresce il numero delle persone guarite. Purtroppo salgono i decessi che hanno quasi raggiunto le 34mila vittime dall’inizio dell’epidemia.

Leggi anche —> Aggiornamento Protezione Civile: il bollettino del 7 giugno

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: bilancio al 7 giugno, oltre 700 guariti da ieri

Sul sito della Protezione Civile, come ormai accade dall’inizio dell’emergenza Covid-19 in Italia, è apparso il nuovo bollettino che inquadra la situazione sanitaria dell’epidemia. Secondo la nota di oggi, domenica 7 giugno, nelle ultime 24 ore sono 197 i nuovi casi di contagio che hanno portato il bilancio complessivo ad un totale di 234.998. Di questi risultano essere attualmente positivi 35.262 soggetti con un decremento da ieri di 615. Nuovo alleggerimento per le terapie intensive degli ospedali italiani: sono 287 i ricoveri totale, ossia 6 in meno.

Salgono i guariti che nel nostro Paese hanno raggiunto i 165.837, di cui 759 segnalati nelle ultime 24 ore. Purtroppo, come si evince dalla nota del Dipartimento, si registrano 53 nuovi decessi che hanno portato il bilancio delle vittime a 33.899.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, aggiornata ad oggi, domenica 7 giugno.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 90.195 – 16.270 – 54.505;

– Piemonte – 30.855 – 3.941 – 22.952;

– Emilia Romagna – 27.908 – 4.175 – 21.405;

– Veneto – 19.183 – 1.954 – 16.144;

– Toscana – 10.135 – 1.070 – 8.315;

– Liguria – 9.812 – 1.499 – 8.070;

– Lazio – 7.812 – 760 – 4.362;

– Marche – 6.745 – 991 – 4.595;

– Campania – 4.826 – 426 – 3.675;

– Puglia – 4.511 – 525 – 3.253;

– Trento – 4.435 – 464 – 3.889;

– Sicilia – 3.451 – 277 – 2.312;

– Friuli Venezia Giulia – 3.283 – 339 – 2.793;

– Abruzzo – 3.265 – 418 – 2.194;

– Bolzano – 2.603 – 292 – 2.214;

– Umbria – 1.432 – 76 – 1.327;

– Sardegna – 1.362 – 131 – 1.172;

– Valle d’Aosta – 1.191 – 144 – 1.038;

– Calabria – 1.159 – 97 – 971;

– Molise – 436 – 23 – 293;

– Basilicata – 399 – 27 –358.

Leggi anche —> Covid-19, indice Rt in Lombardia sale a 0,91 ma è inferiore in tutta Italia

Leggi anche —> Due medici guariti risultano nuovamente positivi: scattano misure di sicurezza in ospedale

Da ieri non sono stati segnalati nuovi decessi a Trento e Bolzano, nelle Marche ed in Campania, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Mentre nelle ultime 24 ore non è stato registrato nessun nuovo contagio in Puglia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Calabria, Molise e Basilicata.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.