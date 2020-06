Giulia Provvedi, forme da restarci secchi, ma è finita con Gollini? – FOTO

Giulia Provvedi, forme da restarci secchi, ma è finita con Gollini?

Giulia Provvedi è una delle cantanti più amate, ma non solo. Oltre ad essere questo è una ragazza simpaticissima che ha conquistato con il tempo il cuore di tantissime persone che ogni giorno la seguono con affetto. Lei e la sorella, in arte Le Donatella, sono seguitissime, in particolar modo dopo la loro partecipazione ai vari programmi.

Giulia Provvedi ha fatto impazzire i suoi followers con l’ultimo scatto

Giulia pubblica sempre scatti che fanno particolarmente girare la testa ai suoi seguaci, ma le sue forme stratosferiche non sono le uniche ad essere al centro dell’attenzione in quest’ultimo periodo. Da un po’ un po’ di tempo ormai le persone hanno cominciato ad insospettirsi per quanto riguarda la sua storia d’amore con Gollini. Fino a poco tempo fa i due sembravano uniti e innamorati, ma da diverso tempo non pubblicano nulla insieme e le persone non li vedono nella stessa foto. Si sono lasciati? Sì, è anche vero che non tutto dev’essere condiviso sui social e che non è detto, ma è anche vero che lei e sua sorella sono molto attive su Instagram e questo cambiamento radicale è stato percepito da tutti.

Anche se fosse così, Giulia ha già una fila di pretendenti che non vedono l’ora di prendere il posto di Gollini. Le sue foto sono sempre apprezzatissime sui social e ricevono tantissimi likes e commenti di uomini pronti a consolarla. A consolarla però ci penserà sua sorella Silvia che è incinta: a breve metterà al mondo una persona che la renderà felice.

