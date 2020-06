Barbara D’Urso di bianco vestita scosciata e sensuale – FOTO

Barbara D’Urso ha pubblicato una foto sui social in cui è vestita di bianco, con i capelli legati, in una posa sensuale.

Barbara D’Urso ha pubblicato una foto su Instagram in cui si dice pronta (come si legge dalla didascalia: “Io pronta e voi?!? Si parte fra pochissimo!!! @livenoneladurso 🤩 #noneladurso #emozione #colcuore❤️”), per una nuova puntata di ‘Live Non è la D’Urso’. I follower e fan hanno apprezzato molto la bellezza della conduttrice molto amata della Tv e di Canale 5, la sua posa sensuale e il vestito bianco corto che mette in evidenza le gambe perfette, nonostante l’età (“Barbarella nazionale” ha già 63 anni suonati ma se li porta alla grande, sembra una ragazzina!).

3 milioni di spettatori per il programma di Barbara D’Urso

Un’ora fa la D’Urso ha pubblicato un video su Instagram in cui ringrazia i telespettatori per l’affetto con cui continuano a seguire il suo programma ‘Live Non è la D’Urso’, che ieri ha registrato ben 3 milioni di spettatori con oltre il 20% di share e 10 milioni di contatti. La didascalia al video è stata: “Buongiorno e grazie per l’affetto con cui continuate a seguirci con @livenoneladurso la domenica anche a giugno!! Picchi di 3 milioni di spettatori e del 20% di share con quasi 10 milioni di contatti! Sempre orgogliosi di stare con voi, di informarvi e intrattenervi! E di portare a Canale5 9 spazi pubblicitari! A domenica prossima!! ❤️❤️❤️❤️❤️ #noneladurso #daytimeinprimetime #pocaspesagranderesa #contuttalanostramatapubblicita’ #colcuore❤️”.

Barbara D’Urso è sempre più amata dai follower, fan e dai telespettatori di Canale 5.