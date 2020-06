Alessandra Amoroso, un taglio di capelli nuovo e speciale – FOTO

Alessandra Amoroso ha pubblicato un selfie sui social in cui è dal parrucchiere, che le sta asciugando i capelli: il nuovo taglio è speciale.

Alessandra Amoroso ha pubblicato un selfie su Instagram in cui si trova dal parrucchiere e ha appena tagliato i capelli e un ragazzo glieli sta asciugando. Il taglio nuovo è davvero bellissimo e speciale e il commento della cantante lo dimostra: “Eeeeeeehhhh bah! #❤️ #entusiasmochetorna”. Alessandra è più in forma che mai, con un sorriso raggiante e bellissima vestita con un top nero e una gonna di pelle nera. Tantissimi i messaggi di complimenti e apprezzamenti al nuovo taglio di capelli e alla semplice bellezza dell’Amoroso.

Alessandra Amoroso: la dedica alla sorellina

La cantante salentina galatinese ha pubblicato anche un post sempre su Instagram in cui è insieme alla sua sorellina più piccola: le due sono sedute su un divano e mostrano raggianti sorrisi. La dedica scritta come didascalia dalla Amoroso è molto tenera e dolce, un messaggio di auguri per il compleanno della sorella più piccola, Marianna, che somiglia moltissimo a lei, due gocce d’acqua, praticamente.

Ricordiamo che Alessandra ha anche un’altra sorella più grande, Francesca.