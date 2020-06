Anna falchi migliora con gli anni, bellezza infinita – Foto

Anna Falchi e la sua bellezza intramontabile. Occhi verdi e e capelli al vento. L’attrice all’età di 48 anni conquista il web

Anna Falchi: 48 anni e bellezza da vendere. L’attrice è conosciuta da tutti per i film e programmi televisivi per cui ha lavorato. La sua carriera è iniziata nel 1993 quando la donna comparve nel video clip della canzone Due di Raf. La sua bravura e bellezza l’hanno portata sul grande parco dell’Ariston a condurre il Festival di Sanremo del 1995 insieme a Pippo Baudo e Claudia Koll. Attrice, conduttrice e produttrice cinematografica. Nel 2008 è stata nominata direttrice artistica della New York Film Academy presso la sede di Cinecittà.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Elettra Lamborghini confessa: “L’ho fatto anche nella piscina di villa Versace”

Anna Falchi e la bellezza su Instagram

E’ una bellezza davvero particolare quella di Anna Falchi. Di origine finlandese con i suoi lineamenti chiari e delicati. In questo ultimo periodo si è dedicata particolarmente al mondo dei social e non perde tempo a pubblicare su Instagram foto e video da mostrare alla sua platea di follower. Pensate, il suo profilo ha 426mila seguaci.

Il suo sguardo è qualcosa di unico. Delicato, soave, leggero. Non solo attrice e conduttrice, la donna coltiva anche un’altra passione, quella per la Lazio. Anna è la prima tifosa laziale. Infatti molti la ricordano per essere stata la madrina della festa scudetto nel 2000.

TI POTREBBE INTERESSAREA ANCHE>>>Belen Rodriguez e la sua voglia di .. dolcezza – FOTO

Il bianco e il celeste sono i suoi colori preferiti. “Dea Anna”, “Non solo bella ma anche con grande cuore”. Commentano i suoi fan sotto al post in cui presenta l’iniziativa “Tu non sarai mai sola”.