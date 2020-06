Diletta Leotta: la prima foto dopo il furto, sempre bellissima – FOTO

Diletta Leotta torna a sorridere dopo il furto: la conduttrice torna sui social e con la prima foto si mostra assolutamente serena e bellissima.

Diletta Leotta torna su Instagram dopo il furto subito nella propria abitazione. La conduttrice ritrova il sorriso e si mostra nuovamente serena ai milioni di fans. Sorridente, bellissima e al volante, la Leotta incanta tutti con la sua straordinaria bellezza. Dopo lo spavento per il furto subito, Diletta si è subito rimessa a lavoro e, concluso il tutto, ha regalato ai fans una foto in cui sfoggia la sua bellezza mozzafiato.

Diletta Leotta dopo il furto: ritrova il sorriso e riceve il tapiro di Striscia la notizia

Dopo essere stata derubata all’interno della propria abitazione, Diletta Leotta ha ricevuto il tapiro d’oro da Striscia la Notizia. A consegnarlo è stato lo storico inviato del tg satirico di Antonio Ricci, Valerio Staffelli.

Ai microfoni di Striscia, la Leotta ha anche smentito le voci che le vorrebbero in procinto di convolare a nozze con il fidanzato Daniele Scardina con cui si è recentemente concessa un weekend romantico nel corso del quale il pugile ha potuto trascorrere del tempo con i genitori della fidanzata.

Sul matrimonio, la Leotta replica così: “Macché, ora ricomincia il campionato e io penso a lavorare…“.

Visualizza questo post su Instagram Prima e dopo la quarantena 🤣 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 22 Apr 2020 alle ore 2:04 PDT

Nessun matrimonio, dunque, almeno per il momento per Diletta e Daniele Scardina che, a settembre, scenderà in pista per Ballando con le stelle 2020.