Martina Colombari: intramontabile bellezza, fisico da dea – Foto e Video

Martina Colombarie la sua intramontabile bellezza: passano gli anni, ma l’ex Miss Italia continua ad incantare tutti con il viso e il fisico. Foto e Video.

Segni particolari: bellissima. Più passano gli anni e più la bellezza di Martina Colombari continua ad incantare i fans. Semplice, naturale, con sue occhi che parlano e dei lineamenti dolci e delicati, l’ex Miss Italia è una delle donne italiane più belle. Aveva solo sedici anni quando diventò Miss Italia e, sebbene da quella vittoria siano trascorsi anni, la bellezza della signora Costacurta è intramontabile.

Martina Colombari bellissima anche con look acqua e sapone

Visualizza questo post su Instagram Con @edoardoleo Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari) in data: 7 Giu 2020 alle ore 9:56 PDT

Durante una diretta condivisa con l’amico Edoardo Leo con cui ha anche lavorato ai tempi di Un medico in famiglia, Martina Colombari ha incantato tutti mostrandosi con un look casual. Con una semplice maglietta, i capelli in ordine e un trucco leggerissimo, la Colombari ha sfoggiato la sua bellezza elegante e raffinata. Mai volgare, Martina è una bellezza sofisticata, ma estremamente semplice.

Visualizza questo post su Instagram Siate “vintage” …. sorridete! Buona settimana!!! Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari) in data: 8 Giu 2020 alle ore 1:10 PDT

Tra le cose più belle della colombari c’è sicuramente il suo sorriso che ha regalato ai fans per augurare loro un buon inizio di settimana. Bellissima e semplice, Martina è amatissima dai fans anche per il legame che ha con il marito Costacurta e con il figlio Achille. Moglie e mamma innamorata, l’ex Miss Italia non perde occasione per dimostrare l’amore che prova nei confronti dei suoi uomini.

“Siamo una coppia normale e la nostra più grande fortuna è stata quella di esserci incontrati. Condividiamo gli stessi valori e, anche se siamo assai diversi, ci compensiamo con i nostri caratteri. Lui è un uomo meraviglioso: anche nei miei momenti no, è sempre lì pronto ad ascoltarmi e a sopportarmi”, ha dichiarato in un’intervista a Chi.