Edoardo Leo , la grande gioia condivisa con i fan – Foto

L’incontenibile gioia di Edoardo Leo non poteva che essere condivisa con tutti i suoi fan e le persone che lo seguono ed ammirano da tempo. L’attore e regista romano infatti, tramite un comunicato su Instagram, annuncia al suo pubblico il fatto di aver ricevuto una candidatura come Migliore Attore Protagonista ai Nastri D’Argento 2020. La nomination è avvenuta per il suo ruolo nel film La Dea Fortuna, diretto da Ferzan Özpetek e già vincitore di due David di Donatello; uno per la miglior canzone originale andato a Diodato e l’altro per la migliore attrice protagonista, assegnato a Jasmine Trinca.

I nastri d’argento sono a discrezione del Sindacato nazionale giornalisti cinematografici e rappresentano il più antico premio cinematografico italiano. Di solito la premiazione si tiene al Teatro antico di Taormina (Messina). Quest’anno ricorre la 75° edizione che si terrà in data da destinarsi. La crisi sanitaria dovuta al Covid19 ha scombinato tutti i piani. Anche il luogo della cerimonia sembra dovrà essere cambiato.

Edoardo Leo, talento puro diviso tra recitazione e regia

Edoardo Leo esordisce nel 1997 e fa piccoli ruoli in serie tv familiari di grande successo “Don Matteo”, “Un medico in famiglia”, “I Cesaroni”.

Concentratissimo sul suo lavoro, non ama il gossip. E’ un uomo affabile ma molto riservato. Sposato dal 2000 con Laura Marafioti, cantante e ballerina. La coppia ha due figli, Francesco e Anita. Laureato con il massimo dei voti in Lettere all’Università Sapienza di Roma, scopre l’amore per la recitazione da adulto. Vincitore già di un David di Donatello, quattro Nastri d’Argento e un Globo d’Oro. Si cimenta con successo anche nel capo della regia dirigendo 5 film: “Ne parliamo a cena” (2008), “Diciotto anni dopo” (2010), “Buongiorno papà” (2013), “Noi e la Giulia” (2015) e “Che vuoi che sia“ (2016).

Grande appoggio anche dai suoi fan che gli scrivono: “Nella Dea fortuna sei stato una grande scoperta sei cresciuto tanto come attore….poi sei bello da togliere il fiato”. Ed ancora: “Lui è proprio bravo ultimamente poi ha interpretato film…molto intensi e realistici!complimenti è pienamente meritato.”

