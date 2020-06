Valentina Vignali, che stacco di gamba. Il pantaloncino seducente – FOTO

Valentina Vignali ha pubblicato una foto sui social in cui si mostra in pantaloncini neri molto corti, maglia elegante, calze sopra il ginocchio e stivaletti neri.Â

Valentina Vignali ha pubblicato una foto in cui veste con un paio di pantaloncini neri molto eleganti e seducenti che mettono in bella mostra lo stacco di gambe perfette, che solo una sportiva come lei può avere. La cestista ha scritto un indovinello nella didascalia al suo post su Instagram: “Oggi dopo 3 mesi riprendo il treno… sono quasi emozionata! 😂🚂 Vado per lavoro in una delle mie regioni preferite… voglio vedere se indovinate quale!” Tanti i commenti di gradimento da parte dei suoi fan e follower del social network, tra cui una persona che le scrive che si è dimenticata di mettersi il reggiseno. Infatti dalla maglia si riesce a capire che la giocatrice di basket non lo indossa.

Valentina Vignali è fidanzata con il fotografo Lorenzo Orlandi

Valentina Vignali è fidanzata con Lollo, come lei chiama il fotografo Lorenzo Orlandi. Oltre che fotografo, è anche videomaker e creator di contenuti. La coppia si è conosciuta infatti proprio grazie al suo lavoro.

Valentina stava facendo da testimonial per ‘Yamamay’ e la foto galeotta è stata scattata proprio da quello che è poi diventato il suo Lorenzo.