Miriam Leone ci presenta un nuovo uomo: “Ci tenevo tanto” – FOTO

Miriam Leone ha pubblicato una foto sui social insieme a un uomo, in un’immagine che sembra uscita da un film.

E di un film si tratta. L’uomo insieme a Miriam Leone nella foto postata su Instagram è Simone Liberati, attore come lei. Il post è di presentazione a ‘L’amore a domicilio’, la nuova pellicola del regista Emiliano Corapi, autore di tanti cortometraggi. Il film sarà disponibile dal 10 giugno su Amazon Prime Video.

LEGGI ANCHE -> Barbara D’Urso di bianco vestita scosciata e sensuale FOTO

Miriam Leone e il messaggio di ringraziamento per tutti gli attori del nuovo film

Miriam ha ringraziato tutti, dagli attori, al regista ai lavoratori che hanno reso possibile la realizzazione del lavoro cinematografico nella didascalia alla foto: “È sempre una grande emozione condividere con voi il nostro lavoro… Così vi presento Anna e Renato, i protagonisti de “L’ Amore a domicilio” per la regia di @emilianocorapi… Siamo molto felici, soprattutto in un momento come questo, che possiate vederlo anche voi dal 10 GIUGNO su @primevideoit distribuito da @adler_entertainment…una commedia romantica e “un po’ criminale” che spero farà innamorare anche voi… ❤️ Ci sono tanti ringraziamenti che vorrei fare… @simonefaitu #annaferruzzo @milo_antonio68 @fabriziorongione super compagni di set e super attori, @emilianocorapi, il nostro regista, @vladan_radovic il nostro direttore della fotografia e tutto il suo reparto, @maricettalombardo, fonico dall’orecchio sopraffino e @lukadelic sempre in cuffia, #nicolettataranta e tutto il reparto costumi,i nostri angeli custodi @_giuliaflor_ @beatricebergonzini, @andreapetrozzi e tutta la produzione e la nostra @cristina.raffaeli, davvero tutta la troupe e tutti i lavoratori dello spettacolo, non vedo l’ora di ritrovarci tutti insieme sul set dopo questo stop forzato a fare il nostro mestiere, che amiamo tantissimo…”

LEGGI ANCHE -> Alessandra Amoroso, un taglio di capelli nuovo e speciale FOTO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

“E poi grazie a chi ogni giorno mi è accanto… Viva il Cinema! #lamoreadomicilio” – si legge infine nella didascalia alla foto della Leone -.