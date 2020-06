Elodie, le trecce non coprono il seno – FOTO

Elodie ha pubblicato un post sui social network in cui si mostra con delle bellissime trecce, che però non le coprono la scollatura.

Visualizza questo post su Instagram Ghetto chic💛 Un post condiviso da Elodie (@elodie) in data: 8 Giu 2020 alle ore 4:37 PDT

Elodie ha postato una foto su Instagram in cui si mostra con delle bellissime trecce afro style, che però non nascondono la sua scollatura che fa intravedere il seno. La didascalia alla foto, molto concisa, è stata la seguente: “Ghetto chic💛”, in riferimento ai suoi capelli.

Elodie e la confessione choc: “Sono diventata adulta molto presto”

Visualizza questo post su Instagram @welikeduel 🤎 Un post condiviso da Elodie (@elodie) in data: 5 Giu 2020 alle ore 2:19 PDT

Elodie Di Patrizi ha dichiarato, durante la trasmissione ‘Da noi… A ruota libera” di Francesca Fialdini: “Ho avuto un’infanzia complessa e complicata. In realtà ho scoperto presto com’è l’essere umano, quindi fallibile e contorto. Per una bambina non è semplice da metabolizzare e da comprendere. Sono diventata adulta abbastanza presto. Però adesso a 30 anni gioco molto più di prima: vivo il mio lavoro e la mia vita come se fossi una bambina, con quel tipo di entusiasmo”. Elodie ha lavorato come cubista, poi ha iniziato a fare la vocalist. Dopo una prima partecipazione a X Factor da cui fu eliminata e decise di non cantare più per 5 lunghi anni, la giovane cantante è entrata nella scuola di Amici di Maria De Filippi e da allora è iniziato il successo.

La sua recente canzone, ‘Guaranà‘, è diventata in poco tempo un tormentone.