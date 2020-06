Vanessa Incontrada “mangia, prega, ama” e lei è bellissima – FOTO

Vanessa Incontrada è una dei personaggi italiani più amati di sempre. La ricordiamo piccola, giovane, impacciata e genuina quando conduceva Zelig al fianco di Claudio Bisio. Col il passare degli anni è sbocciata ed è diventata una bellissima donna, amatissima in tutto il Paese. Da poco l’abbiamo rivista sotto i riflettori al fianco di Gigi D’Alessio nel programma “20 anni che siamo Italiani” e nella serie su Rai Uno “Non dirlo al mio capo”.

Vanessa Incontrada, una bellezza intramontabile

Con “Non Dirlo al mio Capo”, Vanessa ha raggiunto anche quella fetta di pubblico di giovanissimi che erano troppo piccoli per ricordarla al timone di Zelig. Nella serie lei è una giovane mamma vedova che ha disperatamente bisogno di lavoro, e che lo trova presso uno studio di un avvocato che non ammette nel suo studio persone con dei figli. Lei, che di figli ne ha eccome, finge di non essere una mamma e mente al suo capo per tenersi il lavoro. Intanto, tra i due sboccia un’attrazione che si tramuta in amore. In questo periodo su Rai Uno stanno dando le repliche della fiction che ha appassionato tutto il Paese.

Vanessa nella serie, così come nella vita reale, è semplicemente bellissima. Su Instagram è molto attiva e conta più di due milioni di followers che le scrivono complimenti ogni giorno. “Sei molto brava, seguo sempre con piacere i tuoi personaggi, sei simpatica, ironica e bella. Che capelli bellissimi!”. “Quanto sei bella, chi dice il contrario non conosce la vera bellezza Vane!”.