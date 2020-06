Michela Quattrociocche, un post dietro l’altro più bella che mai, fan senza tregua – FOTO

Momento difficile per Michela Quattrociocche, separatasi recentemente con Alberto Aquilani, ma sempre bella, come testimonia questa sua recente foto su Instagram

Dopo 12 anni insieme, Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani hanno deciso di porre fine alla loro storia. Si erano conosciuti quando lei era una giovanissima attrice e lui una giovane promessa del calcio. Un amore che ha portato alla nascita delle figlie Aurora e Diamante, rispettivamente di 9 e 5 anni.

Evidentemente però qualcosa tra i due si è rotto, così hanno deciso di annunciare la fine del loro matrimonio. Lo hanno reso noto su una story di Instagram con un messaggio firmato da tutti e due decisamente chiaro. “Abbiamo deciso – di comune accordo e con grande rispetto reciproco – di separarci. E stata una scelta consapevole, naturalmente sofferta, ma inevitabile“.

LEGGI ANCHE —> Federica Panicucci bella come sempre, vestitino succinto: che forme – Foto

Michela Quattrociocche sempre più bella: “Abituati ad essere gentile perché ti nobilita”

Nello scritto poi si legge. “Resta un grande affetto tra di noi, quali genitori che sono e restano orgogliosi di aver costruito una bellissima famiglia, con due figlie meravigliose – prosegue –, che saranno al centro della nostra vita. Chi ci vuole bene saprà rispettare la nostra privacy, soprattutto per la serenità e per la tutela delle nostre figlie. Per questo – si conclude –, da oggi, non parleremo più, di tutto ciò con nessuno. Grazie. Alberto e Michela“.

Visualizza questo post su Instagram Abituati ad essere gentile non per il beneficio altrui ma perché ti nobilita Un post condiviso da Miky (@michelaquattrociocche) in data: 8 Giu 2020 alle ore 6:04 PDT

I post recenti di Michela sono però meno tristi. E mettono mostra tutta la sua bellezza semplice ma elegante, ovviamente apprezzatissima dai suoi tantissimo dai suoi numerosi ammiratori. Oggi poi l’immagine in questione la vede seduta alla finestra, con addosso una maglia bianca, un paio di jeans chiaro e un paio di scarpe con tacco argento.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale , seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

LEGGI ANCHE —> Valentina Vignali, che stacco di gamba. Il pantaloncino seducente – FOTO

Questo il messaggio dell’attrice. “Abituati ad essere gentile non per il beneficio altrui ma perché ti nobilita“.