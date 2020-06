Federica Panicucci bella come sempre, vestitino succinto: che forme – Foto

Federica Panicucci è davvero bellissima: la conduttrice ha pubblicato uno scatto su Instagram indossando un vestitino molto bello.

Federica Panicucci è sicuramente una delle conduttrici più amate della nostra televisione. Nella sua straordinaria carriera ha lavorato sia per Mediaset che per Rai, non disdegnando collaborazioni in programmi radiofonici. Negli ultimi anni la nativa di Cecina è stata alla guida di trasmissioni molto seguite come ‘Mattino 5’ e ‘Domenica Cinque’. Qualche giorno fa Federica ha salutato il suo pubblico dando appuntamento per il prossimo 7 settembre: da lunedì 1 giugno ‘Mattino Cinque’ viene condotto solo da Francesco Vecchi. La classe ’67 ha un profilo Instagram seguito da 982mila follower: la bella conduttrice pubblica spesso scatti che mettono in luce la sua bellezza. Qualche ora fa la Panicucci ha pubblicato sul noto social network una foto bellissima con un vestitino succinto evidenziando il suo corpo slanciato.

Federica Panicucci non delude mai: l’ultimo scatto è bellissimo

Federica Panicucci ha pubblicato su Instagram una foto bellissima. Nello scatto, la sua posa è sensualissima mentre il vestitino stretto mette in luce la sua forma fisica smagliante. Il suo fantastico sorriso, come al solito, non passa inosservato così come i suoi luminosissimi capelli. La conduttrice ha accompagnato l’immagine con una didascalia interessante. “Verificato. Il segreto è questo.. Bisogna diventare le due “E”. Quella con l’accento per essere e quella senza, per unire”. Sono parole profonde ed interessanti quelle che introducono il post. Gli utenti stanno commentando lo scatto con entusiasmo e i complimenti si sprecano. “Sei bella come il sole”, ha scritto un ragazzo. “Stupenda”, Bellissima”, scrivono altri.

Visualizza questo post su Instagram Dreaming about summer… 🐠🐬☀️🦀👙#memories #bahamas #fase2 #torniamoavivere #torniamoaviaggiare Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci) in data: 1 Giu 2020 alle ore 4:43 PDT



Qualche giorno fa Federica ha postato una foto in spiaggia mostrando un corpo da urlo e ricordando la vacanza alle Bahamas.