Giulia De Lellis: “La storia più incredibile che conosco”

Giulia De Lellis di nuovo con il bel tronista D’Amante. I due hanno trascorso la quarantena insieme a Roma dopo tanti mesi lontani

Giulia De Lellis dopo una lunga attesa è tornata di nuovo tra le braccia del belloccio D’Amante. I due si sono conosciuti a Uomini e donne, programma televisivo di Maria De Filippi nel 2016 e da lì è nata la loro storia d’amore. Andrea D’Amante, il tronista, ha scelto tra tante la bella Giulia. Il legame tra i due si è spezzato più volte ma come ogni favola tutte le volte c’è stato un lieto fine. Ora i due sono tornati insieme ed hanno condiviso la quarantena a Roma.

Giulia De Lellis e D’Amante, la loro estate è iniziata

La coppia più invidiata dai social ha iniziato la stagione estiva 2020. Questo weekend, la De Lellis e D’Amante hanno trascorso le loro giornate nell’isola di Ponza. Dopo il lockdown a Roma e alcuni giorni a Milano i due si concedono un bel fine settimana in barca in compagni degli amici. I ragazzi sembrano molto innamorati e l’influencer lo ha dichiarato anche via social con una foto piena d’amore.

Visualizza questo post su Instagram La storia più incredibile che conosco 💘 Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: 7 Giu 2020 alle ore 11:38 PDT

La De Lellis è sempre alla moda. A Ponza ha indossato un bikini nero molto sensuale e un paio di occhiali anni ’80 e un elastico ricoperto di tessuto, gli accessori più trendy del momento.

Visualizza questo post su Instagram First day of summer ☀️💕 @tezenisofficial #tezeniswimwear#ad Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: 7 Giu 2020 alle ore 8:48 PDT

Giulia De Lellis, una ragazza di appena 24 anni, in pochissimo tempo è riuscita a diventare una delle più seguite. Ha scritto un libro, è la testimonial ufficiale di Tezenis e tanto altro ancora. I suoi fan la adorano.