Una Claudia Gerini irriconoscibile si mostra in uno scatto assieme a due illustri amiche. L’attrice romana sa sempre come far parlare di sé. Bene, naturalmente.

Visualizza questo post su Instagram Nature vive #amiche #amore #fase4 @caterguz @paola_minaccioni Un post condiviso da Claudia Gerini (@geriniclaudia) in data: 8 Giu 2020 alle ore 1:28 PDT

Se c’è qualcuna capace di apparire sempre con lo stesso aspetto quella è lei: Claudia Gerini irriconoscibile però stavolta in un suo recente post pubblicato su Instagram.

L’attrice romana, 48 anni, si mostra in compagnia di due amiche all’interno di una location aperta. Presumibilmente un giardino. E che amiche tra l’altro: si tratta di Caterina Guzzanti e di Paola Minaccioni. La Gerini scherza sulla loro posa scrivendo “Nature vive”, in contrapposizione al concetto di ‘natura morta’ tanto in voga nell’arte. Questa foto sembra in realtà proprio un quadro. In esso Claudia Gerini occupa la parte sinistra, con la Minaccioni nel mezzo e la Guzzanti dal lato opposto.

Claudia Gerini irriconoscibile, lei è sempre apparsa in maniera impeccabile

E vediamo l’outfit di tutte loro prettamente estivo. Lo sguardo di Claudia è rivolto verso l’alto ma colpisce il suo fisico. Da sempre esile e capace di suscitare grande ammirazione. Ebbene, è così anche stavolta. Lei è sempre molto bella.

