Chi è Roberta Dini, la moglie di Attilio Fontana: età, figli e lavoro

Scopriamo chi è Roberta Dini, moglie del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, la sua età, se ha figli e quale è il suo lavoro

Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, è sposato con Roberta Dini. La donna proviene da una famiglia prestigiosa. Infatti si deve a questa famiglia la fondazione a Varese, nel lontano 1975 della Paul & Shark. Si tratta di marchio di abbigliamento famoso in tutto il mondo.

La famiglia di Roberta ha però una storia ancor più antica. Durante gli anni Venti Gian Ludovico Dini fondò la Dama Spa. Questa azienda produceva, tra l’altro, filato e scatole usate per il confezionamento di capi. Queste confezioni erano utilizzate anche da vetrine internazionali. Vi annoverano anche collaborazioni con firme di primissimo piano come Balenciaga a Christian Dior.

Roberta Dini, chi è la moglie del presidente della Lombardia Attilio Fontana

Inoltre Roberta Dini è nipote Claudio Dini (architetto) e cugina del manager Francesco. Ora il marchio vende soprattutto all’estero (esporta al 90%) ed è giunta la terza generazione. Tuttavia Roberta non è più coinvolta nell’azienda di famiglia. Infatti è stata liquidata alcuni anni fa.

Roberta Dini è la seconda moglie del governatore della Lombardia. Difatti Attilio Fontana è stato sposato con Laura Castelli. Roberta ha tre figli con il presidente lombardo. Pur essendo attivo sui social network come Instagram, Fontana tiene molto alla sua privacy e quindi cerca di evitare di mettere in mostra, per quanto possibile, la sua vita privata.

Infatti non sembrano esserci foto con la sua famiglia.