Attilio Fontana è un noto politico italiano della Lega: attualmente Presidente della Regione Lombardia. Vita privata, professionale e curiosità.

Attilio Fontana, nato a Varese il 28 marzo 1952 è il Presidente della Regione Lombardia a far data dal 26 marzo 2018. Successore di Roberto Maroni, ha conquistato i consensi dei cittadini con il medesimo partito: la Lega. La sua carriera politica ha inizio con un’esperienza da sindaco in un piccolo centro del varesino fino poi a giungere all’attuale carica.

Fontana, prima ancora che politico di spicco del Caroccio, è un avvocato. Laureato, quindi, in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano, e prima ancora diplomato al Liceo Classico, grazie alla sua dedizione nei confronti dello studio e della professione è divenuto uno dei più noti legali lombardi.

Attilio Fontana, da avvocato a presidente della Lombardia: vita pubblica e privata

Una carriera politica, quella di Fontana che ha avuto inizio sul finire degli anni’80. Dal 1979 al 1982 è stato Conciliatore del Comune di Induno Olona, provincia di Varese. Dal 1983 al 1988 ha invece ricoperto la carica di Vice Pretore Onorario innanzi alla Pretura di Gavirate, contestualmente alla sua elezione di sindaco del comune di Olona, in provincia di Varese. Un esclation di consensi, la sua insieme alla Lega, che nel 2000 lo ha portato a sedersi sulle poltrone del Consiglio Regionale come consigliere fino a divenire Presidente dello stesso. Carica mantenuta sino al 2005. Nel 2018 si candida con il Carroccio come Presidente della Lombardia e conquista il 49,75% dei voti divenendo il numero uno di Palazzo Lombardia. Per ben dieci anni a partire dal 2006 e riconfermato nel 2016 è stato sindaco della sua città natale, Varese dalla quale non si è mai allontanato.

Quanto alla sua vita privata i dettagli che emergono sono pochi. La sua prima moglie era Laura Castelli, mentre l’attuale si chiama Roberta Dini. Fontana è padre di tre figli: Maria Cristina, Giovanni e Marzia.

Il Governatore non sarebbe solito pubblicizzare momenti che lo ritraggono nel suo privato. E ciò emerge anche dal materiale fotografico presente sui suoi social.

Ciò che si conosce di una delle personalità più in vista del Carroccio è che è stato il legale difensore di Andrea Mascetti contro il giornalista Michele Santoro in una causa di diffamazione. È stato presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) Lombardia.

