E’ crisi tra Belen e Stefano. I due si sono separati dopo la quarantena. Lei confessa: “Non è stato un tradimento”, ecco il motivo

Le cose non sembrano tornare al posto giusto. Tra Belen e Stefano c’è crisi e il ballerino è tornato a Napoli dalla sua famiglia. Solo per poco tempo? Non si direbbe visto che sono già passati 15 giorni dal suo allontanamento dalla moglie e il figlio. Il web è alla ricerca del motivo di questa pausa, ma per il momento non vengono dati dettagli dalla coppia, solo qualche parola di troppo che fa scatenare delle ipotesi davvero sconvolgenti.

Belen e Stefano, nessun tradimento

Belen confessa la separazione dal ballerino. O meglio risponde ad un commento in una foto che lascia ben sperare. Una sua fan sotto ad un post ha scritto: “Penso che ciò che si dice non sia vero (riferendosi al tradimento)…il motivo della crisi è sicuramente un altro”. La showgirl ha risposto: “Eh brava”. Allora qual è il motivo di questa improvvisa separazione? Come riporta Novella 2000, alcuni amici del ballerino avrebbero fatto sapere che il vero motivo della rottura sarebbe un segreto inconfessabile. Intanto Belen ha rivelato ai suoi fan che sta attraversando un momento delicato non per suo volere.

Intanto la showgirl continua a pensare e a farsi coccolare dal suo Santiago.