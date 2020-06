Kinsey Wolanski non si ferma più, su Ig 3,7milioni di follower

Dopo l’invasione di campo nella finale di Champions League Liverpool-Tottenham lo scorso anno, Kinsey Wolanski è ormai la più seguita sui social

Kinsey Wolanski non la ferma più nessuno. La modella è diventata famosa dopo l’invasione di campo di cui fu protagonista nel primo tempo della finale di Champions League Liverpool-Tottenham lo scorso anno. La scorsa estate provò a fare il bis in Copa America, durante la finale tra Brasile e Perù, ma in quella occasione fallì: l’intervento del personale di sicurezza fu immediato e Kinsey, insieme al compagno, finì la serata in una prigione brasiliana. Dopo la sua esperienza è riuscita ad ottenere su Instagram un account seguito da 3,7 milioni di follower.

Kinsey Wolanski, la bionda di Instagram

La modella bionda sembra non voler smettere di fare invasioni. Prima della pandemia ne ha combinata una delle sue. L’ha fatto in un contesto completamente diverso rispetto a quello che l’aveva resa celebre: a Schladming, teatro della gara di slalom della Coppa del Mondo di sci alpino.

La donna è una sportiva nata. Ha un fisico muscoloso grazie ai suoi allenamenti giornalieri tra sala pesi e box. Ha un viso da angelo ma dentro è un diavolo, tutti lo hanno capito quando ha fatto irruzione di campo. Gli agenti di sicurezza hanno faticato per allontanarla, il suo gesto in pochissimo tempo ha fatto il giro del web.

Sicuramente le sue azioni, la sua bellezza e la sua sensualità hanno dato vita ad una nuova vita per la modella, quella dei social.