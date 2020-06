Mancata zona rossa a Bergamo, i pm sentiranno Conte e non solo

Sentiti anche membri del governo come persone informate sui fatti dalla procura di Bergamo per la mancata zona rossa di Nembro e Alzano Lombardo

Era prevedibile un approfondimento della questione zona rossa dei comuni di Nembro e Alzano Lombardo nel bergamasco. I pm di Bergamo che stanno indagando sulla mancata zona rossa dei due comuni inizialmente colpiti dalla pandemia, vogliono vederci chiaro. E dopo aver sentito esponenti della Regione Lombardia tra cui il governatore Attilio Fontana, ascolteranno anche i membri del governo. Come persone informate sui fatti, saranno ascoltati il premier Giuseppe Conte e i ministri della Salute Roberto Speranza e dell’Interno Luciana Lamorgese. L’audizione potrebbe essere anche fatta a Roma per facilitare il lavoro imponente del governo di queste intense giornate.

Mancata zona rossa, sentito il governo

Sulla questione si è dibattuto molto nei giorni scorsi. La legge, infatti, prevede che anche le Regioni e non solo il governo hanno la competenza per dichiarare delle zone rosse. “Anche la Regione poteva istituire la zona rossa, come previsto dalla legge. L’articolo 32 delle legge 23 dicembre 1978 n. 833, richiamato anche dall’articolo 3, comma 2, ,del d.l. n. 6/2020, dà anche alle Regioni la possibilità di istituire la zona rossa”, ha affermato il ministro deli Affari Regionali, Francesco Boccia. I pm di Bergamo, sempre come persone informate sui fatti, hanno sentito anche l’assessore al walfare Giulio Gallera e l‘ex presidente di Confindustria Lombarda Marco Bonometti. La vicenda più scottante sotto l’osservazione dei pm rimane quella delle rsa lombarde, di piena competenza della Regione Lombardia.

Il governo qui non ha voce in capitolo, è totalmente escluso dalla questione. La vicenda zona rossa, essendo la stessa procura che sta indagando ed essendo ascoltate le persone informate contemporaneamente alle due questione, ruba spazio mediatico al disastro avvenuto nelle Rsa.