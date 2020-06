Alba Parietti in lacrime, la confessione che nessuno si aspettava

Alba Parietti, ospite di Io e te ha detto: “Non ci credo che è morto, che oggi non mi telefonerà…” e si riferisce ad un grande della musica

Alba Parietti come non l’abbiamo mai vista. Triste ed in lacrime a Io e Te, il programma pomeridiano di Rai 1, in onda subito dopo il tg, condotto da Pierluigi Diaco.

La voce rotta dalla commozione e un dolce e triste ricordo di un amico che non c’è più. Un grande della musica apprezzato in tutto il mondo. Un rapporto speciale quello che la legava al maestro Ezio Bosso, il pianista e compositore scomparso a maggio dopo una lunga battaglia contro il cancro.

“Non ho mai realizzato fino in fondo perché è un periodo difficile – ha ammesso Alba Parietti di fronte a Pierluigi Diaco visibilmente commosso – Per me Ezio è stata una persona molto importante…”.

La showgirl ha solo introdotto l’argomento e poi è stato il conduttore a raccontare come sono andati i fatti e a spiegare il perché della confessione della Parietti.

“La storia è iniziata così – spiega il giornalista – un anno fa Umberto Brindani mi chiama e mi dice mi piacerebbe che intervistassi Alba Parietti, si dice in giro che abbia una affettuosa amicizia con Ezio Bossi. La chiamo e le dico che parte dell’intervista avrebbe riguardato Ezio”. Alba accetta e concede a Diaco l’opportunità di parlarne per la prima volta. “Quando ho visto in questi giorni come alcuni miei colleghi hanno parlato di questo rapporto e lo hanno semplificato mi ha molto colpito – dice senza peli sulla lingua Diaco – Io ricordo quella intervista e oggi è doveroso nei confronti di Ezio e della sua famiglia parlarne”.

Ed è così che Alba racconta tutta la verità sul rapporto con Ezio Bosso.