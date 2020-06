Covid19. Le parole della dottoressa Ilaria Capua vanno a sostenere la tesi già espressa di Alberto Zangrillo sulla scomparsa clinica del Coronavirus

La virologa Ilaria Capua sostiene con forza le parole del collega Alberto Zangrillo. Il primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale e Cardio-Toraco-Vascolare dell’ Ospedale San Raffaele di Milano era stato ripreso dall’OMS qualche giorno fa per aver dichiarato che, a suo parere, il Coronavirus fosse clinicamente scomparso.

“Io non ho affermato che il virus è scomparso, sono certo che sia ancora tra di noi, però ci sono anche tanti virus. Io ho detto testualmente che il virus è clinicamente scomparso. Chi omette la parola ‘clinicamente’ per farmi del male, fa male a se stesso” – queste le ultime dichiarazioni di Zangrillo.

Ha inoltre aggiunto: “Migliaia di persone continuano a morire ogni giorno. Non è proprio il caso di dire che il virus sia diventato meno patogeno. In realtà il cambiamento è dovuto al nostro intervento poiché lo combattiamo meglio.”

Sull’eventualità di una nuova ondata è stato perentorio: “Chiunque si possa permettere di dire, con qualsiasi motivo, che con l’arrivo dei mesi più freddi ci possa essere una seconda ondata di contagi, afferma notizie che, da un punto di vista scientifico, non hanno senso. E’ come se io dicessi che a Milano il giorno di Sant’Ambrogio nevicherà. Come faccio a saperlo ora?”

Ilaria Capua, Covid19: “Basta allarmismi. Una nuova ondata potrebbe non esserci”



Le sue parole vengono riprese e sostenute dalla dottoressa Ilaria Capua che è intervenuta durante la trasmissione “Aspettando Le Parole” su Rai3. La ricercatrice ha detto in collegamento video: “Anche io credo che il virus clinicamente non esista più: è un virus, non è una fucilata. E’ un patogeno, si manifesta in maniera diversa a seconda di diversi fattori. Quelli che ci salveranno da questa catastrofe saranno le persone più deboli attraverso i loro gesti di responsabilità. Se continueranno a mantenersi lontani dal contagio la seconda ondata potrebbe non esserci.”

La dottoressa Capua si definisce un’ex virologa perchè non ha più un suo laboratorio dal 2012 avendo lasciato tutto per seguire in politica Mario Monti. Trasferitasi poi negli Stati Uniti, dirige un centro multidisciplinare.

