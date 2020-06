Anna Tatangelo, la scollatura è devastante .. prossima fermata? – Foto

Anna Tatangelo, ormai ex di Gigi d’Alessio, più sexy che mai su Instagram in una foto in cui si mostra elegante e di classe

Visualizza questo post su Instagram Next stop…? 🔜 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 10 Giu 2020 alle ore 11:23 PDT

Un’esplosione di femminilità allo stato puro. Lei è Anna Tatangelo e nelle ultime settimane sta regalando degli scatti davvero bollenti ai suoi followers. Quasi una ritrovata sensualità e voglia di mostrarsi più donna che mai per l’ormai ex di Gigi D’Alessio.

È tutto un susseguirsi di scatti che fanno impallidire quelli che la bella cantante di Sora sta postando, a raffica, uno dopo l’altro. Solo l’ultimo la ritrae in una mise d’eccezione. Elegantissima e di classe. I capelli raccolti in un perfetto chignon che lascia scoperto tutto il viso, occhiali da sole, orecchini appariscenti e poi un grande salto tutto verso il basso.

Abito elegante, di cu si nota solo il corpetto. E una scollatura pazzesca. Le spalle e la schiena sono scoperti e le sue rotondità esagerate senza difficoltà si mostrano in bella vista. L’occhio cade sulla sua scollatura, provocante, devastante, e tutto il resto scompare.

Finestrino abbassato a metà e sedili in pelle. La bella Anna è in un’auto, da sola. Lei scrive soltanto: “Next stop…? 🔜”. Quale sarà la prossima fermata della cantante? Un indizio che cela qualche sorpresa in arrivo?

Quasi 50mila like e tutto un mondo da scoprire.