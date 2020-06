Covid-19 Italia, il Lazio sale al secondo posto per pazienti contagiati

Svolta inaspettata nella classifica speciale dei pazienti malati presenti attualmente in Italia. Il Lazio scala posizioni a causa di un focolaio

I giorni scorsi anche il centro Sud è entrato nel vivo della malattia a causa di un nuovo focolaio da coronavirus. L’ospedale San Raffaele di Roma, nel Lazio è arrivato a contare, ad oggi, circa 55 pazienti positivi all’infezione.

Proprio questa zona, tempestivamente isolata dall’esterno, risulta avere maggiore rilievo rispetto alla diffusione a macchie di leopardo con le quali si sta diffondendo il Covid-19 in Italia nelle ultime ore.

Subito dopo lo scettro sostenuto dalla Lombardia nella lotta al Covid-19, ieri a causa del nosocomio San Raffaele il Lazio ha contato 23 nuovi casi positivi. Tuttavia l’Assessore alla Sanità D’Amato ha rassicurato che l’exploit avuto in queste ultime ore rappresenta l’epilogo di un focolaio controllato e circoscritto.

Il Lazio oggi occupa la tanto speciale quanto indesiderata classifica della positività da Sars-Cov-2, appena dietro alla Lomabrdia con 7 casi attualmente coinvolti nel virus. Escluso il cluster del San Raffaele, la capitale ha registrato 2 pazienti affetti nelle ultime 24 ore.

Dei restanti 5, tre in provincia e due in ciociaria, nel frusinate. Salgono a 3 i decessi in regione: tra questi un soggetto in provincia di Rieti, deceduto durante il periodo di riabilitazione.

Protezione Civile, bollettino del 10 giugno: ancora in calo i pazienti in terapia intensiva

La Protezione Civile ha diramato il bollettino in merito all’epidemia da Covid-19 in Italia. Stando al comunicato, sale il numero dei contagi complessivi in Italia che arriva a 235.763 (+202), mentre continua il calo degli attualmente positivi, ad oggi 31.710, ossia 1.162 in meno di ieri. In calo anche i ricoveri in terapia intensiva: sono 249 in totale e 14 in meno di ieri. Il numero dei guariti è giunto a 169.939 con un incremento di 1.293 unità.

Purtroppo si aggrava ancora il bilancio dei decessi con 71 morti nelle ultime 24 ore che hanno portato il bilancio a 34.114.