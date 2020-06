Contanti, il limite massimo: Ecco quanti soldi si possono prelevare al giorno con il bancomat. Intanto dal luglio il limite del contante è sotto 2 mila euro

Quanti soldi si possono prelevare al giorno con il bancomat? E’ la domanda che spesso ricorre anche in ottica di cambiamenti in vista per quanto riguarda i pagamenti in contanti. Dal 1 luglio, infatti, non si potrà effettuare pagamenti in contanti al di sopra dei 1999 euro. Questo, tuttavia, non cambia le regole del contante che si può prelevare dal bancomat in un solo giorno. La somma di denaro più elevata che si può prelevare al bancomat in un giorno è pari a 1000 euro. I prelievi che si potranno effettuare quotidianamente vanno dai 250 ai 1000 euro. In una sola giornata quindi si potrà prelevare al bancomat la somma totale di 1000 euro, ma non sempre in un’unica operazione. Presso alcuni istituti bancari vige il limite di 250 euro per ogni singolo prelievo. In tal caso si potranno fare 4 prelievi da 250.

Contanti, il limite è di 1000 euro in un giorno

Dal punto di vista normativo, va ricordato che nel caso si superi la soglia di prelievo di 1000 euro, si attivano gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate. Lo scopo è quello di ostacolare chi non paga le tasse e ricicla denaro sporco. La nota del 28 marzo del 2019 dell’Unità di Informazione finanziaria per l’Italia (UIF) contiene disposizioni in materia di prelievo di contanti. Nell’articolo 3 si legge infatti che arriverà all’Uif una comunicazione relativa alle operazioni di prelievo effettuate.

“I destinatari inviano alla alla UIF con cadenza mensile una comunicazione contenente i dati relativi ad ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10mila euro eseguita nel corso del messe solare”.