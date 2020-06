Gianluca Vacchi e l’annuncio su instagram: “Non era in programma”

Gianluca Vacchi a 52 anni sta per diventare papà. Sharon, la sua anima gemella, è riuscita a stravolgere la sua vita in un batter d’occhio

E’ ora di iniziare una nuova vita. Per Gianluca Vacchi è arrivato il momento di cambiare rotta e di dedicarsi alla sua nuova famiglia. L’imprenditore italiano, all’età di 52 anni, dopo una serie di esperienze che l’hanno portato ad essere uno tra i più seguiti sul web, sta per diventare papà. Ad annunciarlo è proprio lui su Instagram: “Non avevamo in programma di diventare genitori adesso. Ma siamo felici”.

Gianluca Vacchi, papà a 52 anni

Per il web la notizia dell’imprenditore Vacchi è davvero sconvolgente. L’uomo ha passato molti anni della sua vita nel pieno divertimento, tra belle macchine e donne, serate e alcol. Eppure, prima o poi arriva il tempo della maturità, del cambiamento. Ora tocca a lui. “E’ arrivata Sharon – ha spiegato in un’intervista a “Chi” – a quel punto ho capito dal primo momento che l’ho vista che volevo che fosse la madre di mio figlio“.

Sharon e Gianluca hanno 27 anni di differenza, ma questo a loro non importa e l’età non sembra influire sulla relazione. “Anche se ho la barba bianca, ho l’entusiasmo di un quindicenne – scherza Vacchi – La mia vita è quella di un uomo di cinquantadue anni che ha fatto esperienze che lo hanno molto maturato”.

Ora i suoi fan non vedono l’ora di conoscere il bambino, così proprio come i due futuri genitori.