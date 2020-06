Serie A, partite trasmesse in chiaro: la proposta di Sky

Serie A, si va verso la trasmissione in chiaro di alcune partite alla ripresa: possibile l’accordo con Sky, ecco il piano

Ancora nove giorni per la ripartenza del campionato di Serie A. La lunga attesa per il ritorno del calcio italiano sta per concludersi. Prima, ci sarà l’antipasto della coppa Italia, con le semifinali Juventus-Milan e Napoli-Inter in programma domani e dopodomani. Si attende la firma del Dpcm da parte del presidente del Consiglio Giuseppe Conte per annunciare la deroga al precedente decreto sul divieto di manifestazioni pubbliche fino al 14 giugno per sancire l’ufficialità definitiva, il programma delle gare è comunque già stato diramato. Dopo la finale del 17 giugno, il successivo weekend sarà dedicato ai recuperi della 25a giornata, per poi partire con il programma della 27a giornata da lunedì 22 giugno.

Serie A, l’offerta di Sky in chiaro: palla alla Lega

Per i primi due turni di campionato, potrebbe esserci la trasmissione di alcuni match in chiaro. E’ quanto emerso dall’incontro di ieri dal ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, e l’amministratore delegato di Sky, Maximo Ibarra. Niente da fare per la Diretta Gol, viste le troppe divisioni in giorni e orari diversi per le partite, l’emittente satellitare pensa di proporre due o tre gare a giornata sul canale Tv8.

Rai e Mediaset speravano nella trasmissione per tutti, ma accetteranno in cambio di una deroga sulla trasmissione degli highlights (si va verso una riproposizione serale di Novantesimo Minuto, dopo le gare delle 19.30). La parola definitiva spetta alla Lega calcio, per la concessione a Sky senza una delega governativa che Spadafora vorrebbe evitare per non toccare la legge Melandri sui diritti audiovisivi.

