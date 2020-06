Come al solito Belen Rodriguez incanta tutti con i suoi scatti mozzafiato. Lei è una meraviglia, bellissima come sempre, che spettacolo.

Visualizza questo post su Instagram Momentitos 😍😁 Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 10 Giu 2020 alle ore 9:20 PDT

Splendida come sempre, Belen Rodriguez si mostra in scatti magnifici che lasciano i suoi ammiratori senza parole. La 35enne argentina mostra di non avere età e di vincere ogni volta la prova del tempo. Resterà così praticamente per sempre.

LEGGI ANCHE –> Emily Ratajkowski | serie di immagini in costume perdifiato | GALLERY

Lei poi ama mostrarsi ed offrire uno spettacolo fantastico ai suoi milioni e milioni di followers. Viene da pensare: cosa sarebbe Instagram senza Belen? La sudamericana posa per motivi pubblicitari, vestendo in intimo femminile di colore bianco e con sotto dei jeans sbottonati. Capelli sciolti, sguardo languido, vediamo la splendida Belen di profilo mentre esibisce il suo fisico perfetto per Jade Intimo. Lei prova a dimenticare così le recenti delusioni in ambito amoroso.

LEGGI ANCHE –> Anna Tatangelo in dolce attesa | l’immagine che ha sconvolto il web | FOTO

Belen Rodriguez, scatti da lasciare senza fiato

Visualizza questo post su Instagram Mᴏʀᴏᴄʜᴀ @jadeaintimo Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 12 Giu 2020 alle ore 5:52 PDT

Il riferimento è a Stefano De Martino ed al loro amore ancora una volta naufragato. I due erano tornati insieme non si sa quando di preciso. Molto probabilmente tra fine 2018 ed inizio 2019, quando i due uscirono allo scoperto con il famoso bacio dato in aeroporto. Il ballerino e presentatore televisivo campano e Belen si erano sposati nel 2013, dopo la nascita di Santiago, per lasciarsi nel 2015. Poi sono tornati insieme. Ora però l’amore è di nuovo finito, e stavolta forse per sempre. Lei sta ricevendo tanti attestati di stima e di incoraggiamento. E deve voltare pagina al più presto.

LEGGI ANCHE –> Viki Odintcova | modella sensuale da più di 5 mln di followers | “Mi fa morire” FOTO

Visualizza questo post su Instagram 𝐸𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑒𝑙𝑜 Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 10 Giu 2020 alle ore 3:57 PDT

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.