Bella come non mai, Emily Ratajkowski incanta ancora una volta il mondo con la sua bellezza strepitosa e straripante. Uno spettacolo unico.

Visualizza questo post su Instagram Birthday 🤍🙏♊️ Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 11 Giu 2020 alle ore 7:42 PDT

È la solita, strepitosa Emily Ratajkowski. La top model statunitense non è nuova a scatti e filmati in cui fa bella mostra di sé con pose sensuali e conturbanti. Ma c’è da dire che ogni volta trova un modo nuovo per farsi ammirare e per lasciare tutti quanti a bocca aperta.

Uomini ma anche donne. La 28enne super modella sul suo seguitissimo profilo Instagram – che vanta la bellezza di 26,5 milioni di followers in tutto il mondo – è solita fare vedere alcuni momenti della sua quotidianità . Spesso con scenette messe su grazie alla complicità del suo fidanzato. I due sono molto bene assortiti insieme e si divertono molto, coinvolgendo non poche volte anche i loro amati animali domestici. Ma è indubbio che a suscitare maggiore interesse nei suoi ammiratori siano quelle foto dove la Ratajkowski appare in tutto il suo splendore.

Emily Ratajkowski costume, lei è bella più di chiunque altra

Visualizza questo post su Instagram Adventurin Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 25 Mag 2020 alle ore 3:03 PDT

Ed è il caso degli scatti in costume. L’americana ne propone alcuni in serie, dove le sue forme perfette vengono poste in risalto. E dove i commenti degli ammiratori da ogni parte del mondo fioccano che è un piacere. La splendida Emily è sulla ribalta delle scene da anni, e continuerà ancora ad esserlo per molto. D’altronde Instagram è diventato il suo impero, e tanti di noi fanno parte del suo esercito di fans.

Visualizza questo post su Instagram He knows how to hype me up Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 23 Mag 2020 alle ore 5:16 PDT