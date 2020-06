Diletta Leotta, la foto in palestra più bella di sempre – FOTO

Diletta Leotta, la foto in palestra più bella di sempre. Durante l’allenamento pubblica una igs che fa girare la testa ai suoi followers

Diletta Leotta è una delle donne più amate del web. Con i suoi lunghi capelli biondi, oltre ad essere apprezzata per il suo lavoro, è apprezzata anche e soprattutto per la sua incantevole bellezza. Seguitissima sempre di più ogni giorno che passa, gli scatti che pubblica lascia i suoi followers sempre senza fiato.

LEGGI ANCHE –> Mara Venier ancora ingessata, il messaggio malinconico FOTO

Diletta Leotta si allena in palestra e pubblica una storia su Instagram

Con la sua partecipazione a Sanremo, ha avuto modo di farsi conoscere anche da quella fetta di pubblico che non segue lo sport e da chi non la conosceva sui social. Lì ha avuto modo di mostrare a tutti le sue capacità, la sua simpatia e la sua incantevole bellezza. Sui social ha tantissimi followers che la seguono ogni giorno, con costanza e con affetto, dedicandole tantissimi commenti e complimenti che la lusingano ogni volta. L’ultima foto che ha pubblicato risale ad un’ora fa, mentre era in palestra: ha pubblicato uno scatto di lei durante l’allenamento, con un sorriso mozzafiato e le solite curve da urlo.

LEGGI ANCHE -> J’accuse di Alba Parietti: Non mi danno programmi

I commenti non si sprecano sotto le sue foto, ogni volta che ne pubblica una nuova. “Con i tuoi capelli biondi e il tuo sorriso sembri un angelo caduto dal cielo. Mi piaci tantissimo, se non trovo una come te resto single a vita!”. “Ma quanto sei bella? Fortunato è chi ti sposerà, quanto vorrei essere io questa persona! Sei meravigliosa, togli sempre il fiato!”.