Elettra Lamborghini da favola sceglie Napoli come culla dei suoi sogni – FOTO

La favolosa cantante Elettra Miura Lamborghini vola a Napoli per alimentare il progetto dei suoi fantastici sogni. Vestito e fisico da capogiro

L’ormai acclamata e seducente cantante Elettra Lamborghini ha in mente progetti fuori dal comune. La sua naturale bellezza artistica e poetica combacia con il suo spirito accattivante nel mostrarsi in pubblico.

Lanciatissima nel mondo della musica, Elettra è pronta a fare il grande passo della sua vita da star. A soli 26 anni, la cantante bolognese ha individuato in Afro Jack, disc jockey e produttore discografico, la sua dolce metà con il quale condividere il resto dei suoi giorni. I preparativi del matrimonio, annunciato già in precedenza dall’ammaliante cantante, procedono a gonfie vele.

Gli scatti raggianti sulla sua pagina Instagram sono più unici che mai, ma Elettra è pronta ad incorniciare il grande evento alla sua maniera. Saranno fuochi d’artificio in ogni suo dettaglio ed è per questo motivo che la 26enne ha scelto Napoli come meta idonea per cullare i suoi fantastici sogni.

Ad organizzare lo stile e il portamento della spettacolare icona della musica italiana, ci sta pensandoEnzo Miccio, wedding planner delle star. Il tutto chiaramente documentato sui social agli occhi dei suoi fan.

Elettra Lamborghini, un fisico fenomenale!