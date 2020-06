Ginevra Lamborghini, più bella che mai, meglio di Elettra? – FOTO

Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra sembra aver in comune il vizio di stupire in tutte le sue forme. I fan dubbiosi su chi far ricadere la scelta

Ginevra Lamborghini non è ancora nota al pubblico del grande teleschermo. Ma i suoi scoop fotografici e le sue performances di prova cantante hanno fatto subito scalpore. Ginevra vanta l’immagine ammaliante della più conosciuta e sviluppata sorella Elettra.

Le due sembrano condividere lo stesso vizio e nonostante l’appeal mediatico ancora immaturo di Ginevra, i fan delle due donne mozzafiato sono stati messi di fronte ad una scelta complicata.

Tuttavia Ginevra sembra essere partita davvero spedita per la sua strada senza temere neanche un briciolo della ancora irragiungibile sorella Elettra. La passione della musica ereditata ha sviluppato anche in lei un secondo scopo.

I fan già si sono accorti della sua soave voce e l’ultimo scatto sembra confermare Ginevra sul binario giusto per superare il maestro. La secondogenita della famiglia Lamborghini ha postato nelle ultime ore uno scatto davvero affascinante. La bellezza e la naturalità del suo volto sono già un leitmotiv per i suoi circa 40mila fan al seguito.

Le differenze tra due sorelle davvero incandescenti: la scelta complicata dei fan

La rincorsa alla sorella Elettra deve ancora entrare nel vivo delle emozioni ma Ginevra è già fortemente acclamata dal suo pubblico. Son bastate poche immagini, volte a scoprire il fisico asciutto della giovane sorella in rampa di lancio.

L’ultimo fotomontaggio postato su Instagram ritrae Ginevra leggermente discostata dal mettere in mostra i lati intimi del suo invidiabile corpo. Elettra su questo aspetto sembra essere ancora irragiungibile.

La scelta del recente scatto nella sua camera da letto con quella scollatura al dècollète, però immortala una Ginevra con una posa estremamente sensuale. L’occhio cade sulle curve semicoperte dal costume a festa.

La più giovane componente di casa Lamborghini sembra essere entrata in un’altra dimensione e questa volta la scelta ha spiazzato i fan, ora tra due fuochi incandescenti.