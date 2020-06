Aggiornamento Protezione Civile: il bollettino del 13 giugno

La Protezione civile, nella giornata di oggi sabato 13 giugno diramerà il bollettino in merito ai numeri dell’epidemia da Covid-19 in Italia

Il ministero della Salute ha pubblicato il bollettino quotidiano che aggiorna la situazione dell’epidemia da Covid-19 in Italia. I soggetti attualmente positivi sono ad oggi 27.485, ossia 1.512 in meno rispetto a ieri, mentre i casi totali di contagio salgono a 236.651, con un incremento di 346 unità. Si aggiorna il bilancio delle vittime che arriva a 34.305 con 55 decessi nelle sole ultime 24 ore. I guariti sono, infine, 174.865, ossia 1.780 in più.