Vaccino Covid-19, importante annuncio dal Governo: la svolta

Importante annuncio sul vaccino contro il Covid-19 da parte del ministro della Salute Roberto Speranza e del presidente del Consiglio Giuseppe Conte

Il ministro della Salute Roberto Speranza con gli omologhi di Germania, Francia e Olanda ha un contratto con Astrazeneca per ottenere fino a 400 milioni di dosi di vaccino per il Covid-19 “da destinare a tutta la popolazione europea“. La parte trance di dosi giungerà entro fine 2020.

Questo vaccino, nato dalle ricerche dell’Università di Oxford, ha visto il coinvolgimento anche di studi italiani. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte commenta. “Anche con questa notizia dimostriamo che vogliamo essere in prima linea nell’approvvigionamento di un vaccino“.

Speranza invece scrive su Facebook. “L’impegno prevede che il percorso di sperimentazione, già in stato avanzato, si concluda in autunno con la distribuzione della prima tranche di dosi“. Il ministro continua. “Con la firma di oggi arriva un primo promettente passo avanti per l’Italia e per l’Europa – aggiunge –. Il vaccino è l’unica soluzione definitiva al Covid-19. Per me andrà sempre considerato un bene pubblico globale, diritto di tutti, non privilegio di pochi“.

