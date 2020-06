Emma Marrone, un messaggio importante con la tristezza negli occhi – FOTO

Emma Marrone si mostra su Instagram a mezzo volto e un messaggio emblematico per tutti. Aderisce ad una campagna social

Emma Marrone scende in piazza, anche se virtualmente, a sostegno della musica. Ha deciso di farlo come tanti suoi colleghi per rivolgersi direttamente al governo.

Uno scatto semplice ma incisivo che mostra la cantante con un foglio in mano, scritto a penna, ma che da solo dice già tutto. Emma sostiene la campagna social che vuole attirare l’attenzione delle istituzioni affinché riconoscano i diritti di chi fa musica e spettacolo in generale.

Sono centinaia i lavoratori del comparto culturale italiano che in questi mesi di lockdown hanno stoppato il loro lavoro, i primi a fermarsi e gli ultimi a ripartire. Le misure di sicurezza ancora non permettono loro di tornare a lavoro e così il comparto della musica chiede a gran voce di non essere dimenticato.