Diletta Leotta, una pantera vestita di pelle nera: che spettacolo FOTO

Diletta Leotta ha pubblicato una foto in cui è vestita completamente di nero con giacca e stivali di pelle e pantaloncini aderenti.

La conduttrice di Dazn Diletta Leotta ha postato uno scatto in auto vestita con giacca e stivali di pelle neri e dei pantaloncini sempre neri. La didascalia alle foto è stata la seguente: “Il colore nero è quello preferito da noi donne, ma ognuna di noi ha dentro di sé il colore dell’anima 🖤”, in riferimento all’eleganza del colore nero e al fatto che le donne vestono spesso di nero proprio per questo motivo. Nonostante il fatto che questo colore scuro sia il preferito del gentil sesso, Diletta tende a sottolineare che dentro ogni donna ci sono tutti i colori dell’arcobaleno, i colori dell’anima.

LEGGI ANCHE -> Emma Marrone, un messaggio importante con la tristezza negli occhi FOTO

Diletta Leotta è ancora sotto choc

Diletta Leotta è ancora sotto choc perché nella notte tra il 6 e il 7 giugno i ladri si sono intrufolati in casa sua. È stata proprio lei ad accorgersi del furto quando è rincasata a tarda notte. Ha subito chiamato la polizia ma i malviventi già avevano agito: si parla di 150mila euro tra orologi e gioielli.

LEGGI ANCHE -> Barbara D’Urso, lo scatto appena sveglia e senza trucco FOTO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Inoltre sembra anche che la conduttrice sia stata pedinata per alcuni giorni prima del colpo e per questo adesso non si sente per niente sicura a girare per strada da sola.