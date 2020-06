Federica Panicucci, il vestitino seducente e la gamba scappa fuori – FOTO

Federica Panicucci, il vestitino seducente e la gamba scappa fuori. La conduttrice fa impazzire i followers con le sue foto su Instagram

Federica Panicucci continua a far impazzire i suoi followers con gli scatti che pubblica su Instagram. 52 anni e non sentirli affatto: con le foto che pubblica è palese che sembra proprio una ragazzina! In ogni scatto è sempre bella, con i suoi lunghi capelli biondi, il suo sorriso mozzafiato e le sue curve da far invidia.

Federica Panicucci, che schianto! Sembra proprio una ragazzina

La conduttrice è molto attiva su Instagram, dove mostra sempre momenti di vita quotidiana insieme alla sua famiglia e al suo compagno Marco, di cui è molto innamorata. Sotto le sue foto ci sono sempre tantissimi commenti: come per tutti ci sono gli haters, ma sono decisamente di più le persone che le lasciano tantissimi commenti per farle complimenti. Ci sono tantissime giovani che le dicono di voler arrivare alla sua età come lei, e come dargli torto? 52 anni e sembra una ragazzina con la metà dei suoi anni.

I commenti sotto le sue foto non si sprecano. “Ma quanto sei bella con questo vestito? Quanto vorrei che un abito del genere mi stesse così bene!”. “Sembri un angelo e invidio così tanto Marco per averti accanto. Farà meglio a tenerti stretta perché fuori dalla tua porta c’è una fila di uomini che vorrebbero essere al suo posto! Sei stupenda Federica, ti seguo sempre in televisione e ho le notifiche attive ai tuoi post qui su Instagram”.