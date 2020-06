Scatto Michelle Hunziker costume, la compagna di Tomaso Trussardi è bellissima in costume. Ed è molto meglio delle tante starlette dei social.

La bellissima Michelle Hunziker sta approfittando del fine settimana per concedersi un pò di relax in spiaggia. E lei appare in costume, ed in splendida forma. A vederla sembra quasi che lo scatto in cui si è fatta immortalare sia di venti anni fa. Invece è di adesso.

La presentatrice italo svizzera, a 43 anni, ha conservato il suo fisico magnifico da teenager. Lei scrive sul suo profilo Instagram questo allegro messaggio. “Un estate italiana! Tutta italiana! Scelgo di stare qui, a fare il bagno nel nostro mare, a fare lunghe passeggiate sulle Dolomiti, ad assaggiare i piatti di tutti i nostri ristoratori, a bere del ottimo vino,a godermi il gelato più buono del mondo e a divertirmi con la mia famiglia e i miei amici , insomma a fare le cose più semplici….le più belle! Adesso più che mai!!! #estateitaliana”.

Michelle Hunziker costume, una visione paradisiaca.

La conduttrice di ‘Striscia la Notizia’ fa andare in visibilio tantissimi utenti, che sono pazzi di lei. Non solo per l’avvenenza e la bellezza di cui è dotata ma anche per la simpatia che da anni dimostra. Lei è davvero il prototipo della donna ideale, che qualunque uomo vorrebbe avere al suo fianco.

