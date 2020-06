Bellissima come sempre, Belen Rodriguez nonostante la crisi con Stefano De Martino si mostra nelle inediti vesti di ‘cattiva’.

Visualizza questo post su Instagram 𝐹𝑟𝑒𝑒𝑑𝑜𝑚 @jadeaintimo Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 9 Giu 2020 alle ore 6:14 PDT

Per Belen Rodriguez la fine della quarantena non è stata affatto semplice. Infatti è arrivata la fine dell’amore con Stefano De Martino, dopo circa un anno e mezzo di amore. Che però alla fine non sembra abbia resistito.

Purtroppo la 35enne argentina ed il 30enne di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, non stanno più sotto allo stesso tempo. Sembra proprio che si siano lasciti. Ad ogni modo Belen non perde il buon umore ed anzi, la vediamo nelle inediti vesti di intervistratrice. Lei fa svelare direttamente da un set fotografico che l’ha vista impegnata in questi giorni, come è stata la quarantena di Lollo, il suo parrucchiere di fiducia.

Belen Rodriguez, monella e bella

La sudamericana chiede quante volte lui si sia dato da fare sotto alle lenzuola. Lollo risponde fiero: “Tutti i giorni”. Ed ancora: “Tu sei sposato. Dopo quanti anni di fidanzamento l’hai portata all’altare? Ventiquattro? Lo sai che divorzi subito poi”. E c’è chi coglie in questo proprio una frecciata a De Martino.

