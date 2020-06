Come una dea scesa in terra, Eva Henger si fa vedere in tutto lo splendore che la contraddistingue. L’attrice ungherese è bella come non mai.

Sapete quanti anni ha Eva Henger? A guardare i suoi scatti anche più recenti verrebbe da pensare molti meno di quelli effettivamente riportati sulla sua carta di identità. Non è carino indicare l’età di una donna, ma nel caso dell’attrice ungherese questo può essere un motivo di vanto.

E le sue primavere sono 47. Ma le curve sono rimaste pericolose come quando faceva capitolare tantissimi uomini ed anche donne. Bellissima femme fatale allora, che faceva un uso travolgente del suo corpo con la passione bruciante. E che ora continua ad ammaliare allo stesso modo, con maggiore sensualità.

Eva Henger, spettacolo senza tempo: è meravigliosa

Ovviamente i suoi fans sono in totale delirio. Piovono complimenti, ‘mi piace’ e commenti di estati pura. Gli ammiratori di Eva non hanno parole per descriverne la bellezza. E c’è chi la mette in diretta competizione con la figlia Mercedesz, che ha 28 anni. Ma a detta di più di un ammiratore “ha molto da imparare da te, che resti la migliore”.

