JK Rowling accusata. Dopo Harry ora anche Hermione la rinnega

Jk Rowling tacciata di essere transfobica. La notizia è balzata sui giornali di tutto il mondo a causa delle dichiarazioni fatte via social dall’autrice di Harry Potter

Tutto è nato da un tweet della scrittrice che aveva commentato un articolo intitolato “Opinione: creare un mondo post-COVID-19 più equo per le persone che hanno le mestruazioni”. Secondo la Rowling esiste un modo più carino e consono per definire le persone con il ciclo, si chiamano donne. Qui nasce il putiferio. Le associazioni LGBTQ+ hanno fatto notare alla Rowling che anche gli uomini trans che ancora non hanno completato la loro transizione ( o non vogliono farlo ), hanno le mestruazioni.

Pioggia di botta e risposta a mezzo internet. La Rowling si difende a fatica, rendendo le scuse un affossamento peggiore della sua situazione. “Se il sesso non è reale, non c’è attrazione per lo stesso sesso. Se il sesso non è reale, la realtà vissuta delle donne a livello globale viene cancellata. Conosco e amo le persone trans, ma cancellare il concetto di sesso rimuove la capacità di molti di discutere in modo significativo delle loro vite. Non è odio dire la verità “ – ha dichiarato.

Emma Watson contro la scrittrice JK Rowling