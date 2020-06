Justine Mattera, perizoma e sellino della bici, questa volta esagera -Foto

Justine Mattera ha un profilo instagram davvero particolare. Per lei l’unica cosa che conta è mettere in mostra tutta la sua bellezza

Justine Mattera, la showgirl e attrice americana, è molto attiva sui social ed ogni giorno posta foto davvero provocanti ma questa volta ha davvero esagerato. La donna è molto conosciuta in Italia, paese in cui abita, soprattutto per aver partecipato a La Fattoria, al Bagaglino e aver recitato in film come Alta infedeltà, uscito nelle sale lo scorso febbraio.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Jennifer Aniston e Fedez: “Ci scambiamo messaggi”

Justine Mattera e il suo giro in bici

Sempre molto attiva sui social, oggi si è superata con un ritratto davvero particolare. In sella di una bici, elogia il weekend dedicato al ciclismo e la donna riesce proprio a fare una bella figura.

“A questo punto non sorpasso”, “Wow”, “Sono fuori dal tunnel”, scrivono i suoi fan. L’attrice provoca con la sua bellezza e posizioni davvero sensuali e stravaganti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Wanda Nara | giù il vestito | e sotto non c’è niente | FOTO



La donna non è solo bella ed ha talento ma è anche molto sportiva e i risultati si vedono.