Mercedesz Henger come mamma l’ha fatta e che spettacolo – FOTO

Mercedesz Henger, le bellissima figlia di Eva, mostra tutte le sue grazie sul suo profilo Instagram infiammando gli animi dei follower

Buon sangue non mente. La bellissima figlia di Eva Henger, Mercedesz Henger, ha preso tutto dalla mamma. Fisico mozzafiato, gran temperamento e volto strepitoso.

La ragazza, classe 1991, incanta i suoi fan grazie agli scatti bollenti che pubblica sul suo profilo Instagram. Mercedesz si è fatta conoscere al grande pubblico grazie alla sua partecipazione a diverse trasmissioni di successo.

E’ arrivata alle fasi finali de L’Isola dei famosi, ed è stata ospite a Pomeriggio Cinque e Live Non è la D’Urso. Nonostante abbia ereditato dalla madre la bellezza prorompente, il rapporto tra le due non è dei più facili. Ci sono stati in passato screzi importanti dovuti a dichiarazioni pubbliche. La donna infatti ha rivelato al Mercedesz la vera identità del padre biologico solo quando la ragazza era grande, intorno ai 17 anni.

Fino a quel momento aveva sempre pensato che fosse il compianto Riccardo Schicchi, uomo che l’ha cresciuta con amore. “Mi ha svelato da adulta l’identità del mio padre biologico, che non è Riccardo Schicchi.” – ha detto la ragazza. Avendo saputo che qualcuno ha fatto girare l ‘indiscrezione, Mecedesz fece una dichiarazione pubblica all’epoca. La cosa fece infuriare Eva al punto da dichiarare: “I nostri amici e familiari sapevano la verità ma Riccardo non voleva essere derubato del suo orgoglio di padre. Sentire questa dichiarazione proprio dalla persona a cui ha dedicato la sua vita, è stato come se fosse morto una seconda volta.”

Mercedesz Henger incanta i follower su Instagram