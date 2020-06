Viktorija Mihajlovic preoccupata per il padre Sinisa

Viktorija Mihajlovic, la figlia del padre allenatore del Bologna si è mostrata preoccupata nei suoi confronti in seno all’emergenza del momento

“La paura di non poter far nulla di fronte ad un nemico invisibile mi spaventa” – esordisce con queste parole Viktorija Mihajlovic. La figlia del coach del Bologna ha già vissuto attimi di paura e ha temuto di perdere definitivamente il padre quando ha contratto la leucemia.

Il guerriero Sinisa però ha saputo dribblare tutti gli imocchi pericolosi che non gli avrebbero lasciato alcuno scampo. All’inizio c’era preoccupazione prima in lui di lasciare un’intera famiglia allo sbaraglio. Tuttavia la volontà di vivere da parte del serbo ha lasciato un ricordo indelebile nel cuore dei suoi congiunti, su tutti in quello della figlia Viktorija.

L’amore dimostrato verso la famiglia è stato contracambiato da Viktorija con la composizione di un testo autobiografico sulle fatiche superate dal padre Ercole.

LEGGI ANCHE —–> Approvato il Family Act, tutte le novità per le famiglie

Viktorija Mihajlovic: “Paura per papà del contagio”, ma arriva la rassicurazione

“Papà sta meglio, ora ha ripreso a vivere, a correre” – così Viktorija Mihajlovic in un’intervista inedita a Lorella Cuccarini. La figlia del coach ha avuto una grande paura in questi mesi a causa del Covid-19.

Sinisa era appena stato dimesso dalle cure ospedaliere e “il sol pensiero di affrontare di nuovo quegli ospedali mi affliggeva”. Il messaggio rivolto in pubblico era indirizzato anche alla madre oltre che al padre, in quanto un eventuale contagio non avrebbe dato scampo alla sua integrità fisica, reduce da lunghe battaglie.

“Il comportamento subdolo del virus mi ha preoccupata sin dal principio” – aggiunge Viktorija Mihajlovic. Proprio come la leucemia che era venuta ad abitare nel corpo di un papà gladiatore.

Ma Sinisa sembra non aver perso la forza di vivere e ora nessun’altra malattia al mondo poteva fermarlo.

LEGGI ANCHE —–> Protezione Civile, bollettino del 10 giugno: ancora in calo i pazienti in terapia intensiva

“Oggi papà mi ha nuovamente sorpreso, perchè non immaginavo che di fronte ad un pericolo di tale portata venisse a parlarmi e a rassenerarmi“ – conclude spensierata Viktorija Mihajlovic la sua intervista.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter