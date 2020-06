Claudia Ruggeri la sexy cognata di Paolo Bonolis, più accattivante. Scatti da urlo – FOTO

Claudia Ruggeri la poliziotta del programma Avanti un Altro condotto da Paolo Bonolis fa impazzire gli appassionati

La valletta di Avanti un Altro, Claudia Ruggeri è conosciuta in famiglia in quanto cognata del presentatore più acclamato della tv Paolo Bonolis. La giovane donna sponsorizzata dal noto presentatore romano smentisce raccomandazioni sul lancio precoce della sua immagine da reginetta sexy della tv.

Claudia è la sposa di Marco Bruganelli, il fratello di Sonia, nonchè moglie di Paolo Bonolis. La scintilla tra i due è scattata subito, sfociando in un amore a prima vista. Marco Bruganelli aveva fatto ingelosire l’attuale moglie dietro le quinte di Domenica Inn, finchè si è avvicinato rincuorandola al termine della trasmissione. Da qual momento i due non sono più lasciati e tutto è sfociato in una travolgente relazione d’amore.

Oggi Claudia Ruggeri sembra aver preso il sopravvento, eliminando ogni forma di imbarazzo e sfruttando la sua immagine nel mondo del gossip italiano. Oggi la sexy reginetta di origini romane non nasconde proprio nulla al suo pubblico.

Gli scatti struggenti e passionevoli di Claudia Ruggeri