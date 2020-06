Romina Power, la foto in spiaggia : “E’ rassegnato” -foto

Per Romina Power è iniziata l’estate. Per la cantante ora esistono solo la sabbia e il mare. Ma il suo cagnolino non sembra pensarla così

Romina Power si gode un po’ di relax al mare. A farle compagnia è il suo cagnolino che, a differenza della cantante, non sembra volerne sapere della sabbia, del sole e del mare. Dopo il periodo di quarantena che tutti indistintamente abbiamo vissuto, ora è tempo di godersi la bella stagione e la cantante lo sta facendo nel modo giusto.

Romina Power e il suo Taquito

Chi capita sul profilo Instagram della cantante capirà sicuramente che alla donna piace il mare e la bella stagione. Su questo non c’è dubbio. La natura è per lei una seconda casa: mare, montagna, paesaggi mozzafiato.

Visualizza questo post su Instagram Taquito rassegnato Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 12 Giu 2020 alle ore 6:46 PDT



Non solo paesaggi ma anche ricordi. La Power è una donna di altri tempi. E si vede. Per lei non esistono foto sensuali o provocanti ma post che trasmettono messaggi, emozioni, nostalgia.

La mamma è sempre presente, Romina la ricorda in tante su foto. Così come l’infanzia dei suoi figli.

I follower della Power sono aumentati, i suoi fan virtuali sono 195mila. Non male per una donna di altri tempi.