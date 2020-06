Ludovica Pagani, non ha limiti: abito rosso e tutto in mostra – FOTO

Ludovica Pagani ha pubblicato una foto sui social in cui è vestita con un bellissimo abito rosso che va nell’arancio, che evidenzia le sue forme perfette

Ludovica Pagani ha postato uno scatto su Instagram dove si mostra in abito elegante arancione, che mette in evidenza le sue gambe affusolate e la sua abbronzatura dorata. Il vestito a malapena riesce a contenere le sue forme generose che i suoi follower hanno apprezzato con 214 mila (al momento) cuoricini e oltre mille commenti di gradimento. La didascalia alla foto dell’influencer e modella è stata la seguente: “Real is rare 🌹 in love with this dress by @marciano 😍 #marcianomoments #dress #ad”.

Ludovica Pagani vanta oltre 2 milioni e mezzo di follower

Su Instagram Ludovica vanta un seguito di 2.5 milioni di follower: è una influencer e modella, che negli ultimi anni ha saputo farsi largo nel mondo del calcio. Con l’arrivo in Rai a ‘Quelli che il calcio’, la Pagani si è consacrata come una delle più amate giornaliste sportive in circolazione.

Il web ha fatto conoscere diversi aspetti della Pagani, da quello estetico, che obiettivamente è palese, alla sua spiccata ironia.