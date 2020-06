Melissa Satta , il pantaloncino stende i fan, da restarci secchi – Foto

Melissa Satta, l’ex velina di Striscia la Notizia non smette mai di sorprendere i suoi follower su Instagram dedicandogli scatti incredibilemente sensuali

La bellissima Melissa Satta fa breccia nei cuori di tutti. Lo testimoniano i numeri da capogiro che registra su Instagram. Il suo profilo infatti conta oltre 4 milioni di follower e tendono ad aumentare. Come potrebbe non essere così? Vedere le sue foto è un toccasana per gli occhi.

L’ex velina di Striscia la Notizia oggi si mostra con una mise sportiva pubblicando una coppia di foto. Maglia scura, larga e comoda ma pantaloncini chiari, succinti, che mettono in risalto le sue forme perfette.

La bella Melissa non fa mistero infatti di essere una fitness addicted. Durante il periodo di quarantena la compagna del calciatore Boateng e mamma del piccolo Maddox, complice la noia dovuta alle ristrettezze di mobilità, ha lanciato la rubrica #trainingwithmelissa. Consiste in una serie di video di allenamenti tenuti con la sua personal trainer, Francesca Del Santo. Tutti i giorni Melissa Satta ha dedicato un momento ai suoi fan per tenersi attivi insieme a lei e ad altri professionisti del settore. Alle 17:30 puntuale, tutti in forma con lei.

Per Melissa allenarsi non è solo un modo per mantenersi in forma ma anche per divertirsi e scaricare le tensioni giornaliere. Lo sport ha sempre fatto parte della sua vita.

Melissa Satta: foto da urlo sui social

Negli scatti odierni la troviamo con un broncio sensuale e lo sguardo perso nell’infinito: “I never stop to do something that make me feel good! (Traduz. Non smetto mai di fare le cose che mi fanno stare bene)” – questa la frase di accompagnamento alle sue foto du Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Dreaming of my Sardinia 🤍 #sardinia Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 24 Mag 2020 alle ore 1:23 PDT

E i fan? Loro sembrano gradire, non fanno che mostrare segni di ammirazione ed affetto per la bella Melissa Satta: “Per te il tempo non passa mai”, “Con uno sguardo così…quanti pensieri”, “Sei di un altro pianeta”, “Sei troppo uno spettacolo”.

